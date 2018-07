Chiara Ferragni in latex per la prima serata di festa

Prosegue il racconto a tappe dell'addio al nubilato di Chiara Ferragni atterrata a Ibiza un giorno fa. Ad accoglierla una camera piena di palloncini, un costume bianco e una coroncina con la stessa scritta "Bride to be" e una giornata di sole... programmata al dettaglio. Brindisi a pranzo, aperitivo in spiaggia al tramonto e di sera la futura moglie di Fedez sfoggia un miniabito scollato in latex color cipria super aderente che lascia senza fiato.

Foto e video ricordo a bordo piscina per Chiara, le sorelle e le sue amiche che, sfilato il capospalla blu in paillettes, indossano un costume intero rosso con la stampa dell'hashtag che accompagna la trasferta "Chiara Takes Ibiza".



La Ferragni si gode questo momento tutto suo lontana da Fedez e dal piccolo Leone. Bagni di sole e chiacchiere a bordo piscina per lei e la sua crew e cocktail in spiaggia fino al tramonto tra scherzi e risate. E di sera, in un noto locale dell'isola la fashion blogger si presenta con trucco e piega ai capelli impeccabili e un abito aderentissimo che mette in luce le sue forme e un filo di pancia sul quale alcuni follower iniziano ad indagare chiedendo se sia nuovamente incinta, dimenticando che ha partorito solo quattro mesi fa.