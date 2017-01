Guendalina Canessa e Pietro Aradori, un tattoo per due

Mr & Mrs, Pietro Aradori e Guendalina Canessa si tatuano insieme. Un incrocio di mani, dove sulle dita spuntano le scritte Mr e Mrs, un modo per sentirsi ancora più uniti e vicini. La ex gieffina a Tgcom24 racconta: "I nostri caratteri si incastrano perfettamente: c'è rispetto, fiducia, dolcezza... Mai nessuno come lui".

I tatuaggi con il nome del fidanzato, il ritratto, sono veramente un grande rischio e non lo farei mai, né lui né Pietro, però tempo fa lui mi aveva mandato questa foto di due mani che si intrecciavano e l'idea ci è piaciuta molto. Un giorno che è venuto a Milano a trovarmi, eravamo liberi e siamo andati dal mio tatuatore di fiducia, Patrizio Zanfardino, di PattyTattooStudiosMilano” confida la Canessa a Tgcom24. L'idea del doppio tattoo è nata dalla foto di due mani che si intrecciano tra loro: "Noi ci diamo la mano come fosse un buon auspicio per la nostra storia. Anche se è una cosa piccola per noi è significativa” spiega Guendalina.



"Ad un certo punto arriva una persona nella tua vita che ti fa capire perché non funzionava con gli altri e con lui funziona... e come! I nostri caratteri si incastrano e si sposano perfettamente, c'è rispetto, fiducia, dolcezza estrema che mai ho provato con nessun altro uomo” è la dichiarazione d'amore della ex gieffina.



"Prima stavo con persone che a volte tiravano fuori il peggio di me, Pietro ha fatto la cosa opposta: tira fuori il meglio di me e questa storia mi arricchisce sempre di più, giorno dopo giorno" conclude Guendalina.