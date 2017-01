Guendalina Canessa, baci focosi con Pietro Aradori

"Ricordi di tramonti e nottate che non dimenticherò mai!" cinguetta la Canessa sulla spiaggia delle Baleari e la risposta di Aradori non si fa attendere: posta un cuore per Guenda. Lei gli dedica una strofa di Mia Martini: "Tu, tu che sei diverso... almeno tu nell'universo".



Qualche giorno prima SuperGuenda aveva scritto ai fan: "Innamoratevi. Almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamoratevi. E' tutto un gran casino ma è bellissimo". E parlava sicuramente del flirt con il bomber Aradori. Intanto citava Pretty Woaman: "Voglio la favola". A Formentera la Canessa ha trovato il suo principe azzurro.