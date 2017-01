Guendalina Canessa, passione strabordante... prima della fine

09:55 - Si sono lasciati da pochi giorni, come ha confermato lei stessa a Tgcom24, ma Novella 2000 li ha immortalati appena prima della rottura e gli scatti sono... infuocati. Guendalina Canessa e Roberto D'Amico scoppiano di passione in un'ultima serata a base di baci, seni in libera uscita e toccatine insinuanti.

E dire che sembrava una storia davvero esplosiva. In tutti i sensi! Non ha funzionato. ma almeno Guenda sembra essersi proprio divertita con il suo Roberto. Eccoli negli scatti del settimanale durante una serata al ristorante. I due non si contengono e tra baci ed effusioni al tavolo alla ex gieffina sguscia fuori persino un seno dalla camicetta a righe maliziosamente sbottonata sul prosperoso décolleté. Poi, fuori dal locale, è tutto un gioco di sorrisi, sguardi, ancora baci e abbracci focosi con toccatine, da parte di lui, sul lato giusto di lei... quello B naturalmente.