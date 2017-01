Guendalina Canessa, curve hot baciate dal sole

14:58 - Un super shooting per una super Guenda. Volata in Puglia la Canessa anticipa sul social il backstage di un servizio fotografico in costume decisamente audace. In una masseria lussuosissima, sotto un sole splendente, si mostra sdraiata a bordo piscina con un monokini fasciante ed estremamente erotico, poi su una duna di sabbia in bikini e al trucco e parrucco. Magra, curve esplosive e pose ammiccanti sono solo da ammirare...

Altro che selfie casalinghi, questa volta Guendalina è volata al Sud per un servizio fotografico degno di nota. Testimonial di una marca di costumi, regala alcuni scatti hot su Instagram. Estremamente sensuale l'ex gieffina sa come muoversi davanti all'obiettivo del fotografo per esaltare ancora di più il suo fisico da modella. Appena coperta da piccoli pezzi di stoffa, che le incorniciano fianchi e décolleté, è una vera bomba sexy. Tutte le curve al posto giusto per un risultato bombastico! Da poco tornata single, non sarà difficile per lei trovare chi le scalderà nuovamente il cuore.