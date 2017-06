Giulia Salemi: "Io smutandata? Non faccio sesso da due anni"

Dietro il sorriso furbetto e la faccia tosta nasconde una grande timidezza. Giulia Salemi è uno dei volti più freschi dello showbiz. Bella, sexy, simpatica, la " persiana " 24enne dopo lo "scivolone" sul red carpet del festival di Venezia è andata avanti dritta per la sua strada. Tanto lavoro e poche distrazioni, tanto che come confessa a Tgcom24 le manca l'amore: "Con il rapper Marracash è stato solo un flirt. Io hot? Ma se sono casta da quasi due anni!".

Giulia facciamo un bilancio post Venezia, cosa è successo?

All'inizio mi è crollato il mondo addosso. All'improvviso ero la smutandata. Ma non mi pento di nulla. E' stato anche un boom mediatico, sono finita sui siti di tutto il mondo. Ho avuto la solidarietà di Kim Kardashian che si è schierata pubblicamente dalla mia parte.

Quest'anno sei riuscita a lavorare tanto in tv...

Sono stata felice di aver fatto parte di un nuovo programma in tv in cui è venuta fuori la mia vena comica, ho avuto modo di farmi conoscere al pubblico come la vera Giulia. Con la mia grande ironia... Proprio per questo mi piacerebbe lavorare in un programma comico, fare da spalla. Sarebbe un modo per dimostrare davvero quello che so fare.

Perché risulti antipatica?

Non lo so. Ci sto lavorando per capirlo. Anche perché la gente quando mi conosce mi dice sempre 'sei l'esatto opposto di quello che sembri'... Io mi prendo davvero in giro, mi piace giocare. E non mi sento arrivata. Cerco di prendere sempre il meglio e di imparare.

Sui social qualcuno ti accusa di esserti rifatta... è così?

Ma no. A 24 anni è ancora troppo presto. Non ho né il bisogno né i soldi per farlo...

Non guadagni tanto?

Sono all'inizio ed è dura. La gente pensa che io sia ricca. Ma io non penso ai soldi, la mia è una passione. La verità è che sono una ragazza normale, sempre di corsa tra un provino e l'altro. Studio, mi informo, guardo i vecchi programmi...

Questa estate cosa farai?

Non lo so ancora. Sono una grande stakanovista, magari lavorerò.. sto vagliando delle proposte...

Ma è vero che sei single?

Sì, purtroppo. Sono una ragazza all'antica, nonostante a Venezia abbia dato un'altra impressione. Ho fatto pochissime esperienze sia amorose sia sessuali. Ho avuto giusto tre fidanzati. E non sono più riuscita a trovare l'anima gemella. Non so se il problema sono io o gli uomini ma vorrei innamorarmi...

Eppure uno pensa alla Salemi e si immagina chissà che...

Ti faccio una confessione, da quasi due anni sono casta. Non faccio l'amore. Forse è l'input persiano che mi ha dato la mia mamma (Fariba, ndr) che mi ha sempre detto che un ragazzo deve corteggiarmi, che prima di fare sesso bisogna essere innamorati... Ed eccomi qui, è già un miracolo che non arriverò vergine al matrimonio.

Con Marracash quindi non è successo niente?

Siamo usciti qualche volta a cena, non è stata una vera e propria storia. A me Fabio piaceva molto, mi affascinava, ma è stato sincero sin da subito con me, mi ha detto che non era il momento giusto per lui, non voleva una storia seria, e io ho capito. Ci sentiamo ancora, siamo amici ed è bello così. Lo stimo come artista.

Hai un debole per i rapper, adesso sei sempre in giro con Sfera Ebbasta...

Loro sono tutto quello che io non posso essere. Io niente tatuaggi, niente piercing, solo lavoro e responsabilità. Mi diverte frequentarli, sono così ribelli che mi fanno sognare...

Tempo fa sono uscite delle foto su "Chi" con te e Iannone, attuale fidanzato di Belen...

Non c'è mai stato niente, neanche un bacio. Belen, che stimo tantissimo, può stare tranquilla. Pensa che eravamo all'inaugurazione del negozio di Gue Pequeno. Come vedi il rap torna sempre nella mia vita...