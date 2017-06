Dalla Caracciolo alla Buccino, ecco le vip sexy e... single!

Hanno fascino e carattere da vendere, sono determinate e non si accontentano, nemmeno in amore. Ambra Angiolini ha festeggiato i quarant'anni da single dopo la fine della storia con Lorenzo Quaglia durata poco meno di un anno. Solo l'estate scorsa uscendo allo scoperto con il modello, con ironia aveva annunciato: "A questo punto posso finalmente interrompere il tour promozionale di Miss Separazione 2016". Ma la relazione non è durata.



Anche Maddalena Corvaglia, separata da Stef Burns da pochi mesi non ha ancora trovato un uomo capace di rapirle il cuore, così come Costanza Caracciolo, ex fidanzata di Primo Reggiani. Per la showgirl in programma solo tanti viaggi al femminile.



Fresca di rottura è Guendalina Canessa, che prima su Instagram, poi nel salotto di Barbara d'Urso, ha raccontato la fine della sua storia con il cestista Aradori. Al momento stessa sorte per la sua più cara amica Karina Cascella. Insieme restano un'esplosione di energia postiva... oltre che di curve hot.



Pose sensuali e fisico da urlo per la sexy Cristina Buccino, super corteggiata (anche da Cristiano Ronaldo), ma al momento sempre sola. Che si stia preparando per un'estate infuocata?



Chiuso con il rapper Marracash, Giulia Salemi trascorre le sue serate in compagnia di amici in attesa del principe azzurro.