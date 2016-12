Marracash e Giulia Salemi, nuova coppia rap: amore tra disco e supermercato

Mentre Fedez e Chiara Ferragni sono a Los Angeles per trascorrere le vacanze natalizie, a Milano sboccia una nuova coppia "rap". E sì, come anticipa Tgcom24 in esclusiva, il tenebroso Marracash ha fatto breccia nel cuore della bellissima showgirl Giulia Salemi. Galeotti sono stati i social, dove i due si sono conosciuti. E come documentano su Instagram Stories si frequentano da settimane tra notti folli in discoteca e pomeriggi al supermercato.

Marra e la Salemi, ex concorrente di Pechino Express balzata alle cronache per la mise hot sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, non si nascondono: sui social commentano rispettivamente i post e poi documentano con video ironici i loro incontri. Che sono tutt'altro che clandestini. I due sono stati infatti anche avvistati per le vie del centro di Milano.



Gli amici raccontano che si frequentano ormai da settimane e che sono pazzi l'uno dell'altra. Tanto che quando non riescono a vedersi per motivi di lavoro stanno sempre collegati al telefono scambiandosi messaggini bollenti. Belli sono belli, famosi anche. Fedez e la Ferragni possono cominciare a tremare.