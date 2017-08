George Clooney querela un settimanale francese per le foto dei gemelli

Non sono servite le misure di sicurezza adottate da George Clooney per proteggere i suoi gemellini dai paparazzi. I fotografi di "Voici", magazine francese, hanno "scavalcato le nostre recinzioni, si sono arrampicati sugli alberi e scattato illegalmente foto dei bambini dentro casa", ha affermato il divo in una nota, assicurando che i paparazzi e la rivista saranno "perseguiti legalmente". La famiglia è stata pizzicata nella magione sul lago di Como.

Hanno speso 3 milioni di dollari per garantire sicurezza ai piccoli Ella e Alexander tra telecamere, bodyguard, sensori di movimento e laser per la villa nel Berkshire, operazione che avrebbe demotivato anche i più audaci. Peccato che George e Amal Alamuddin siano stati immortalati in Italia, nella loro casa sul lago di Como dai paparazzi di "Voici" che ha così pubblicato le prime immagini dei gemellini tra le braccia dei genitori. Il divo di Hollywood in boxer e Amal in camicia con un grosso cappello. Scoop che porterà "qualche" problema alla rivista francese e ai fotografi che saranno perseguiti legalmente. Senza dimenticare che Amal è un famoso avvocato.