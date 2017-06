Clooney e Amal spendono 3 milioni di dollari per la sicurezza dei gemelli

Parola d'ordine sicurezza. George Clooney e Amal Alamuddin non hanno badato a spese per proteggere la loro privacy e tenere lontano i paparazzi dai due gemellini, Ella e Alexander nati il 7 giugno. Secondo alcune fonti i neo genitori avrebbero ingaggiato una scorta per i seguire passo passo i neonati anche in casa e speso oltre 3 milioni di dollari tra sensori di movimento e laser per proteggere la villa nel Berkshire.