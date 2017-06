Nonno Clooney: "I gemelli sono bellissimi e George è un bravo papà"

George Clooney è un papà eccitato e pronto a cambiare i pannolini, Amal è una mamma meravigliosa e i due gemelli Ella e Alexander sono meravigliosi. Il papà dell'attore, Nick Clooney è diventato nonno e ha conosciuto i nipotini via Skype. Subito non ha resistito all'emozione e alle telecamere di Good Morning Britain ha raccontato i primi giorni in casa Clooney con il divo di Hollywood alle prese con i bimbi.