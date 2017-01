Gabriel Garko, nozze segrete con Adua Del Vesco? L'attore smentisce

"Nel caso succedesse sicuramente lo farei in gran segreto... Ma troverei il modo per rendervi partecipi... " aggiunge Gabriel Garko dalla sua pagina social per zittire, ironicamente, tutti i gossip. L'attore e la Del Vesco si sono conosciuti sul set della fiction "Non è stato mio figlio", prossimamente in onda su Canale 5, e pare che sia stato subito colpo di fulmine. Da qui però a portare la giovane attrice siciliana (21 anni) subito all'altare!!! Per ora quindi niente matrimonio, l'anello al dito c'è, ma non deve necessariamente essere una fede!