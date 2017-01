Gabriel Garko: "Ecco la mia vera faccia"

In un videomessaggio in una trasmissione della domenica pomeriggio ha detto rivolgendosi al conduttore: “Ciao Massimo. Volevo ringraziarti per questi pochi secondi che mi dai per tranquillizzare le mie fans. La mia faccia è questa”. Poi ha fatto una smorfia per dimostrare che il suo volto la scorsa settimana era stato modificato e ha cercato di convincere, mettendoci la faccia, che il botox non c'entra nulla.



“Quale botox? In tv non stavo benissimo, ero un po' gonfio, ho un problemino di salute. Ma quello che è successo dopo è incredibile...” aveva detto dalle pagine de La Repubblica . “E' una foto presa dalla tv. L'hanno alterata cercando l'angolo peggiore per deformare il mio volto” aveva raccontato l'attore dopo l'ospitata a L'Arena.



"HO PROBLEMI ALLA TIROIDE"

Gabriel Garko ha scritto un articolo-confessione su Tv Sorrisi e Canzoni: "Ti danno la cura assicurandoti che non ci sono controindicazioni e invece, all'improvviso, la faccia ti si gonfia come un pallone e magari sei sul set. L'operatore comincia a dirti che sei un disastro, che sembri Garko con il mal di denti. Cambi medico, cambi terapia e intanto ti dicono che hai problemi alla tiroide… Bisognerà riequilibrare i valori ma nel frattempo sembro una fisarmonica: gonfio – sgonfio – gonfio. E la giostra continua a girare, mica puoi scendere: ci sono gli impegni da portare avanti, i contratti da rispettare, la gente che lavora per te da retribuire. Non sarà un “problemino” di salute a frenarmi. Io sono quello che ha appiccicato addosso un nome da vincente. Coraggio! Sabato prima della trasmissione tiro un sospiro di sollievo: sgonfio! Ma la domenica mattina mi sveglio e sono un po' gonfio. Chiamo il dottore, gli spiego che con la faccia ci lavoro e che tra poche ore sarò in televisione. Lui mi consiglia di non andare in onda. Basterà cambiare cura. Ma io non posso dare buca a Giletti…".