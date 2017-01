Gabriel Garko, un agosto da innamorato: sul set è scoppiata la passione con Adua

Per Gabriel Garko questo è un agosto d'amore. Da condividere con la collega Adua Del Vesco. I due fanno ormai coppia fissa e il settimanale "Di Più" ne ha pubblicato le foto mentre girano in strada mano nella mano, e si scambiano un bacio prima di salire in moto e partire insieme. Galeotto è stato il set della fiction "Non è stato mio figlio", che vedremo su Canale 5 in autunno.