Francesco Totti, marito modello, fa la spesa con Ilary

Spinge il carrello, prende il pane e porta le borse della spesa mentre la moglie Ilary Blasi paga alla cassa in un supermercato a Sabaudia, dove da sempre trascorrono parte delle loro vacanze estive. Per Francesco Totti, nuovo direttore tecnico della Roma, la famiglia viene sempre al primo posto...

Il nucleo familiare è numeroso e Totti, in jeans e maglietta, mette in mostra i suoi muscoli mentre trasporta le borse colme di spesa dal supermercato all'auto. Poco prima, come mostrano le immagini di "Chi" si aggirava tra i corridoi del market seguendo passo passo la Blasi che, con la lista della spesa in mano, sceglieva con attenzione i prodotti. Con loro anche la piccola Isabel, 1 anno e 4 mesi, seduta sul carrello spinto da Francesco. Per la coppia, di rientro da Mykonos è ancora tempo di mare e riposo prima di dedicarsi ai rispettivi impegni. Il capitano, infatti, tornerà alla sua Roma, ma questa volta, in veste di direttore tecnico.