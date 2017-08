Melory Blasi si sposa, Totti a nozze

Un mese fa le nozze in Comune, ora il matrimonio religioso e la grande festa per Melory Blasi e Tiziano Panicci. La sorellina di Ilary e il fidanzato storico hanno detto sì nella chiesa San Bartolo di Roma, ma tra gli invitati tutti a far la fila per un selfie con l'ex “capitano”. Rilassato ed elegante Francesco Totti non si è sottratto alle foto di rito e la moglie Ilary Blasi, sexy e scollata, sorrideva divertita.

Soltanto qualche giorno fa li abbiamo visti in vacanza a Mykonos con la famiglia tra tuffi in mare, bagni di sole e acrobazie sul lettino. Ilary e Totti hanno catalizzato gli sguardi sulla spiaggia per i siparietti familiari e per le curve sensuali della showgirl. Anche solo una passeggiata serale o una capatina in panificio sono state occasione per fotografie e scatti senza fine. Ora hanno lasciato il mare per rientrare in città, a Roma, dove la sorella della Blasi ha sposato il fidanzato. Una festa tra amici e parenti, tante risate e ancora tante foto... sopratutto con Totti.