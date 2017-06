Ilary Blasi e Francesco Totti, curve da sballo a Mykonos

Vacanze bollenti a Mykonos per Francesco Totti e Ilary Blasi. La famiglia dell'ex capitano della Roma è in relax con gli amici, Radya Nainggolan e la moglie Claudia Lai. L'ex calciatore se la spassa giocando a pallone sulla spiaggia insieme ai figli, mentre Ilary mostra panorami mozzafiato del suo fisico.

Francesco si occupa dei figli più grandi, Christian e Chanel, mentre mamma Blasi è indaffarata con la piccolina che tiene in braccio per un bagnetto rinfrescante. Costume intero, fascia tra i capelli e occhialoni da sole per la showgirl che dal lettino della spiaggia regala vedute interessanti di un fondoschiena florido, décolleté esplosivo e curve in cui perdersi. Si muove come una sirena sul bagnasciuga e tra ombrelloni e asciugamani, gli obiettivi dei paparazzi sono tutti per lei. Guarda la gallery e sfoglia l'album delle vacanze di Totty & family.