Ilary Blasi, mamma tenerissima a passeggio con Isabel

E per il Pupone 40enne vede un futuro con i tacchetti appesi al chiodo, magari a fare il dirigente alla Roma o altrove. “Con mio marito non mi annoio, altrimenti non ci sarei stata tutti questi anni”. Pizzicata per le strade di Roma, la Blasi si occupa della piccola Isabel abbracciandola e coccolandola ad ogni passo.