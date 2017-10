Fedez scarta i regali e Chiara Ferragni... svela il pancino

Pensano a festeggiare e a divertirsi, ma intanto nascondono un segreto? Il giorno dopo il mega-party di compleanno organizzato a Milano per i 28 anni di Fedez , il rapper e la fidanzata Chiara Ferragni si rilassano sul divano mentre scartano i regali. Intanto sbuca una foto della blogger in salopette che mette in risalto un pancino appena delineato e c'è chi giura che quel bacio al ventre di Chiara durante la festa sia stato un messaggio d'amore doppio.

Si è scritto tanto della presunta gravidanza della blogger, mai confermata ma nemmeno mai smentita ufficialmente. Durante la festa tra balli, canti e tanto divertimento non è passato inosservato il bacio che Fedez ha rivolto alla fidanzata proprio sul pancino. Un caso? Intanto in uno scatto social a Villa D'Este Chiara mostra un accenno di rotondità.



In attesa... di notizie ufficiali, Fedez si preoccupa di aprire pacchi e pacchetti. Ha ricevuto molti regali per il suo compleanno e dagli instagram stories si intravedono sacchetti di ogni misura: dai maglioncini ai droni, dalle statue ai quadri personalizzati, dalle scarpe ai gadget. Il cane di Chiara, Matilda si diverte a rotolarsi tra carta regalo e confezioni aperte. La blogger si rilassa sul divano e Fedez scarta il suo dono più bello...