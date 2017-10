Fedez, party scatenato per i suoi 28 anni

I festeggiamenti di coppia per Fedez e Chiara Ferragni con vista sul lago di Como sono solo la quiete prima della "tempesta". Sì, perché il cantante per il suo compleanno si è regalato un party da paura in un esclusivo hotel milanese. Karaoke, piscina con palline colorate, calici pieni e tanti regali per i 28 anni di Fedez, circondato dagli amici e da molti vip tra cui Mika e Arisa...