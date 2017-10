Fedez compie gli anni e gli auguri della Ferragni sono un bagno di sensualità

Una foto di loro due avvinghiati in vasca da bagno, coperti solo da un po' di schiuma. Sorridenti e complici. E' così che Chiara Ferragni ha voluto festeggiare, via Instagram, il compleanno del suo Fedez, che compie 28 anni. Una celebrazione e una promessa al tempo stesso visto che la Ferragni scrive: "Sono così felice per il nostro futuro insieme".