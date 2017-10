Chiara Ferragni e Fedez, a nudo per il primo anniversario d'amore

Un anno d'amore per Chiara Ferragni e Fedez che festeggiano a Parigi il loro primo anniversario proprio nella città in cui hanno iniziato a frequentarsi. E mentre lui scherza girando video con gli amici e dicendo: “Per il nostro anniversario ho deciso di portarti a cena, una cena intima”, lei mostra piccoli accenni di rotondità. Insieme sfoggiano selfie mezzi nudi che piacciono ai follower.

E' trascorso un anno da loro primo appuntamento parigino e da allora abbiamo visto fiumi di fotografie paparazzate, postate, di coppia. Lui segue lei e lei segue lui, in giro per il mondo, dagli appuntamenti della monda a quelli della musica, con un unico filo conduttore: l'amore che li ha fatti incontrare, conoscere, innamorare. La scorsa primavera la dichiarazione sul palco dell'Arena di Verona: quando Fedez si è inginocchiato davanti alla Ferragni chiedendole la mano. Dalla proposta alle nozze passerà ancora qualche mese, ma intanto la blogger e il rapper bruciano le tappe: sembra che lei sia incinta. Lui lo ha annunciato con un messaggio sibillino sui social, salvo poi ritrattare in tv con tono scherzoso, lasciando il dubbio ai fan. Lei sorride ma non smentisce né conferma. I flash sono puntati sul pancino di Chiara. Intanto la Ferragni e Fedez si spogliano e festeggiano il loro primo anniversario a Parigi avvinghiati l'uno all'altra. “Riflessi” scrive il rapper. “Tutto quello di cui ho bisogno a Parigi” è la didascalia della blogger.