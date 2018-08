Fedez con le chiappe al vento: ancora siparietti a Ibiza

Mettete un drone in mano a Fedez .... e vi mostrerà le chiappe al vento. Il cantante in barca al largo di Ibiza mostra dall'alto il suo lato B mentre prende il sole sdraiato al fianco di Chiara Ferragni , anche lei tutta da ammirare. Alla coppietta, prossima alle nozze, si aggiunge, ovviamente con il costume calato, l'amico youtuber Luis Sal. Una prospettiva (di vacanza) davvero niente male!

Mentre Noto è in fermento per il matrimonio italiano dell'anno e i giornali sono a caccia di dettagli succulenti, i Ferragnez continuano senza scomporsi le loro vacanze a Ibiza con il piccolo Leone e uno stuolo di amici che si alternano nella mega villa che il cantante e la fashionblogger hanno affittato. Giornate trascorse in barca, tra sonnellini, storie su Instagram, uscite con la moto d'acqua, scatti e video divertenti. Come quello di Luis Sal che si ritrova a fare il terzo incomodo mentre a pochi centimetri da lui Fedez lecca la pelle della sua futura moglie. Immancabili anche le foto di famiglia con il piccolo Leo tra le braccia dei genitori che si baciano felici prima di tornare alla loro vita social.