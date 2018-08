Ferragni e Fedez, guarda che acrobazie d'amore a Ibiza

Baci, abbracci, avvinghiamenti, costumini succinti, pose sexy e acrobazie in acqua a favor di paparazzo. Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza non passano inosservati e, inseguiti dai fotografi, regalano una serie di siparietti a luci rosse, che pubblicano loro stessi sui social prima ancora che i flash riescano a scattare. Le vacanze alle Baleari sono all'insegna dei giochi di coppia in vista delle tanto attese nozze siciliane...

Il matrimonio sarà completamente social, avevano promesso. E ovviamente anche la luna di miele pre-nozze lo è. Dagli scambi appassionati in acqua agli abbracci e palpeggiamenti in barca, tutto alla luce... di Instagram! Lei sfoggia un fisico a dir poco perfetto, lui sfiora il corpo della sua promessa sposa. Baci di coppia di giorno e baci al piccolo Leone di sera. I profili del rapper e della fashion blogger pullulano di scatti d'amore e felicità.



Non mancano nemmeno i momenti ironici e divertenti, come quando la coppia legge sui giornali che Ilary Blasi dice che in questa estate 2018 le manca solo l'invito alle nozze dei Ferragnez. Chiara e Fedez non esitano e direttamente dalle loro storie lanciano un invito a Ilary e Totti: “Siete ufficialmente invitati” dicono. Chissà se la showgirl e l'ex capitano raccoglieranno l'invito...