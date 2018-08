I Ferragnez sbarcano a Ibiza: guarda la loro villa delle vacanze

Finalmente sono arrivati a Ibiza. Dopo la settimana in Sardegna e la sosta milanese, arriva la ripartenza per le vacanze, in attesa del grande giorno in Sicilia. Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati alle Baleari: “Welcome home” scrive la fashion blogger mostrando l'abitazione di lusso che li ospita per quindici giorni. E la prima serata al mare i neogenitori la passano a giocare a scopa!

Una piscina riservata da cui si scorge (in lontananza) il mare, un patio sotto il quale rifugiarsi dalla calura e godersi le coccole con Leone, un ampio salotto con divani bianchi, una lunga tavolata che possa ospitare almeno otto persone (i Ferragnez non sono mai soli a casa, figuriamoci in vacanza), un altrettanto grande tavolo all'esterno, arredo da salotto a bordo piscina, giardino. Il modello è simile a quello scelto per la Sardegna, con tanta privacy e tanto spazio. Non mancano i selfie di coppia, i baci a Leo, i video del cane che si trastulla nella nuova location e i siparietti familiari: Chiara che serve la pasta a Fedez e la serata sul divano a giocare a carte. I follower sono incollati ai social per scoprire come trascorreranno le prossime giornate a Ibiza...