Fabrizio Corona: "Che armonia sessuale con Silvia!". E sulla Bellucci svela che...

L'intervista è piccante tanto quanto gli scatti che l'accompagnano e da cui traspare la forte alchimia di coppia. "In carcere hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci. Farmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente - racconta l'ex re dei paparazzi - Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo, anche e soprattutto sessualmente, il primo pensiero vola alla "pillola magica". Io ne faccio uso. Lo faccio per me... ma anche per la mia compagna. Due orette piene. Non male. Questo lo trovo romantico".



A San Vittore invece era tutta un'altra storia. Per ritrovare la propria virilità doveva andare in doccia. In quelle occasioni "ho immaginato più volte la mia compagna. Il sesso mentale ti aiuta a non cadere e risveglia il tuo essere uomo", racconta Corona. "Con tutte le donne stupende con cui sono stato, avrei potuto regalarmi piacere per i prossimi vent'anni", sottolinea lui, che non ha mai ricevuto un "no" da una donna e ha immaginato una storia d'amore con Monica Bellucci quando era poco più che maggiorenne. "Mio padre lavorava per la Rai e faceva un programma che si chiamava Italians. Arriva lei, bella, bellissima. Ricordo tutte le sensazioni di quel momento. Chiacchieriamo un po', c'era complicità tra noi. Però ero un ragazzino e non ho avuto la forza di portare avanti quel flirt che era iniziato", confessa Fabrizio. Ma ormai quello fa parte del passato e le sensazioni che aveva percepito dalla Bellucci le ha ritrovate con Belen e, oggi, con Silvia che ha deciso di portare all'altare entro un anno.