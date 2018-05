Corona e Provvedi, baci nella notte romana: sono ancora insieme

Il ritorno di fiamma, la passione che si riaccende e i fotografi che scattano all'impazzata avviene nella notte romana. Lasciata alle spalle la “piazza milanese”, è nella Città Eterna che Corona sceglie di far ricominciare la sua love story con una delle Donatella. A un evento mondano salgono in consolle in coppia e regalano ai presenti un lungo bacio appassionato. Ma per Fabrizio non contavano più i flash di Silvia? Una cosa non esclude l'altra. E così ecco Fabrizio e la Provvedi avvinghiati e innamorati senza fine...