Corona, Belen e Provvedi, una sera insieme: guarda che triangolo!

Stessa città e stessi amici, non è difficile ritrovarsi nello stesso posto insieme. E così è successo a Belen Rodriguez, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Il trio si è ritrovato allo stesso evento. E se la Rodriguez è apparsa molto sulle sue, la Provvedi è risultata infastidita dall'avere seduto accanto Fabrizio Corona impegnato in chiacchiere e selfie che non la riguardavano. Tutta scena? Forse sì, visto che poi la ex coppia ha concluso la serata con una cena allo stesso tavolo.