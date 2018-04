Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, amore in libertà nel deserto

Notte magica in tenda sotto un cielo stellato nel deserto per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in vacanza negli Emirati Arabi. La coppia al risveglio si scambia un caloroso bacio del buongiorno: "Amore in libertà", scrive il cantante sui social. E in libertà è anche Marica che, di ritorno a Dubai, si gode sole e mare con un mix di costumi sexy.