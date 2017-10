Eros Ramazzotti, compleanno al ristorante

Compleanno in famiglia per Eros Ramazzotti che ha spento 54 candeline pochi giorni prima dell'uscita del suo nuovo album "Duets". Il cantante ha festeggiato al ristorante con Marica Pellegrinelli , i figli Raffaela Maria, 5, e Gabrio Tullio, 2, e i parenti. A cena "secondo round" anche con Aurora e alcuni amici in un locale milanese. Sui social tanti gli auguri da parte dei colleghi, tra cui Jovanotti, e quelli d'amore della moglie.

Cappellino da baseball in testa, jeans, maglione scuro e zaino sulle spalle per Eros che raggiunge il ristorante per festeggiare il suo compleanno mentre mostra ai paparazzi a pochi passi da lui il suo tutore alla mano. Più elegante la moglie Marica, in total black, che fa il suo ingresso nel locale con il fratello e Raffaela.



Concluso il pranzo in famiglia il cantante si sposta in un locale nel centro di Milano per brindare ai suoi 54 anni questa volta con la figlia Aurora, accompagnata dal fidanzato Goffredo, e degli amici. Cori, risate, divertimento e una crostata alla frutta per celebrare il cantante.



Su Instagram Eros fa incetta di auguri, tra quelli dei suoi fan e quelli vip tra cui Giovanni Allevi e Jovanotti. Ma le parole più dolci provengono dal profilo della moglie Marica sotto il testo completo di "Musica è": "28.10.17- Auguri Amore la tua canzone del cuore".