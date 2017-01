Elisabetta Gregoraci, come scolpire il lato B

Chiude l'anno in bellezza Elisabetta Gregoraci. In vacanza a Malindi per le feste si concede un po' di ginnastica e posta un video mozzafiato che cattura un sacco di like. "Go Eli go" e vedere il suo fondoschiena mezzo nudo mentre salta è un passatempo perfetto per i follower della moglie di Flavio Briatore.