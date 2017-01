Elisabetta Gregoraci, il lato B galleggia

Stesa in piscina con l'acqua a bagnarle le curve scolpite e in attesa di un bacio dalla sua cagnolina, Diva. Ecco l'ultima cartolina di Elisabetta Gregoraci dalla Sardegna. A Cala di Volpe, in completo relax, la moglie di Flavio Briatore si fa coccolare dal suo quattrozampe e si lascia massaggiare dall'acqua.