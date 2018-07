Claudio Marchisio e gli altri campioni in vacanza, kamasutra da spiaggia

Vacanze agli sgoccioli per i nostri calciatori che al mare hanno mostrato doti di amanti con le loro bellissime wags sotto il sole. Estate bollente in Sardegna per Claudio Marchisio : insieme alla moglie Roberta il centrocampista della Juventus è visibilmente compiaciuto da una sessione di coccole al sole. Anche a Formentera il clima è hot tra gli avvinghiamenti di Ciro Immobile con Jessica e di Pippo Inzaghi , sdraiato sulla sua Angela. E non solo...

Soggiorno hot alle Baleari per Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton e della nazionale italiana, che non perde tempo in riva al mare con la sua Martina tra abbracci serratissimi e dolci sorrisi prima di tuffarsi in acqua con il loro bambino Tommy.



Indubbia è la passione che lega Jessica Melena e il bomber della Lazio Ciro Immobile. Prima a Formentera e ora a New York, i due fanno acrobazie tra prese hot e baci da perdere il fiato. E mentre si vocifera che Angela Robusti sia in dolce attesa, alle Baleari il neo tecnico del Bologna Pippo Inzaghi si sdraia sopra di lei dopo un bagno di passione, ma la posizione non è delle più eleganti. A Mykonos, con un micro bikini Ilary Blasi si "accomoda" su Francesco Totti sul lettino e la scena "surriscalda" la spiaggia...