Clan Inzaghi a Formentera: bagni d'amore per i due allenatori con le compagne

La luna di miele può attendere, per i fratelli Inzaghi la famiglia viene prima di tutto. Freschi di matrimonio , Simone e Gaia Lucariello stanno trascorrendo le loro vacanze a Formentera con Pippo e la compagna, Angela Robusti , che secondo rumors sarebbe in dolce attesa. Baci e coccole in acqua per le due coppiette innamorate, ma anche tante chiacchiere tra allenatori e "cognate", come mostrano gli scatti di "Gente".

Sexy bikini nero per Angela, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e donne, che si rinfresca in acqua con l'allenatore del Bologna tra sorrisi e sguardi d'intesa, poi i due mano nella mano raggiungono il resto del clan sotto l'ombrellone.



Inzaghi, 44 anni, e la Robusti, 29, si frequenterebbero dallo scorso marzo; paparazzati spesso insieme sono usciti allo scoperto sui social poche ore dopo il matrimonio di Gaia, 35 anni, e Simone, 42. "Non c'è nulla nella vita che ti possa appagare di più di trovare la persona che ti completi... ognuno da qualche parte del mondo ha la sua... e se la fortuna te la fa incontrare... a quel punto nasce la magia... sognando un amore come il vostro #gaiaesimone noi vi auguriamo una vita di pura gioia", ha cinguettato lei a margine dello scatto con il suo uomo. Ora Filippo e Angela vivono il loro amore alla luce del sole e i ben informati parlano già di cicogna in volo, anche se il pancino ancora non si vede e i diretti interessati tengono le labbra serrate.



Fisico da 10 e lode e curve hot anche per Gaia Lucariello, che non perde occasione per abbracciare il marito. Poi, con Lorenzo (4 anni) si concedono tutti un bagno a pochi passi dalla riva dove il piccolo si diverte in braccio al papà.



E mentre i due fratelli, sempre molto uniti, si abbracciano prima di scontrarsi in veste di allenatori sul campo, Angela e Gaia passeggiano in acqua mostrando grande complicità.