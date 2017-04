Chiatti e Bocci in festa, ecco le foto del battesimo di Pablo

“Auguri amore grande per il tuo battesimo ... ti amiamo” è il dolcissimo post di Laura Chiatti che domenica ha festeggiato il battesimo del piccolo Pablo. Marco Bocci in total look giallo (proprio come i calzini del suo bimbo) è apparso felice ed emozionato. L'attrice ha ringraziato l'organizzatore dell'evento che ha studiato il banchetto sul tema della giungla.