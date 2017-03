Laura Chiatti e Marco Bocci, giochi in famiglia con Enea e Pablo

Dopo un mese lontano da casa, per impegni di lavoro, Marco Bocci è tornato nella sua Perugia per godersi la famiglia. Eccolo al parco negli scatti pubblicati da "Chi", insieme alla moglie Laura Chiatti e ai figli Enea e Pablo. Sorridente e rilassato, sotto il sole marzolino, Marco è un papà da dieci e lode: prima 'cavalca' insieme al più grande e poi fa provare all'ultimo arrivato l'ebrezza dello scivolo. Ma anche per Laura c'è una coccola particolare...