Cecilia Rodriguez, le foto inedite senza veli

La sua doccia in diretta al Grande Fratello Vip ha fatto scandalo, ma nel suo passato Cecilia Rodriguez nasconde scatti molto più sensuali e bollenti. Tgcom24 offre in anteprima le immagini senza veli inedite della sorellina Rodriguez, pubblicate da Spy - il magazine diretto da Massimo Borgnis - nel numero in edicola il 29 settembre.

La piccola del clan Rodriguez d'altra parte non ha mai avuto problemi a mostrarsi come mamma l'ha fatta davanti alle telecamere. Quando partecipò all'Isola dei Famosi finì infatti sulla Playa Desnuda e fu costretta ad arrangiarsi con liane e foglie di fico per coprirsi. All'interno della Casa del Grande Fratello Vip è finita invece qualche giorno nell'occhio del ciclone per un movimento sotto la doccia, che ha scoperto le intimità.