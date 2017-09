Al "Grande Fratello Vip" si è sfiorato l'incidente hot per Cecilia Rodriguez. Terminata la prova nelle vasche l'argentina, insieme ad Aida Yespica, si è buttata sotto la doccia per lavarsi. Il bikini però non è riuscito a contenere le curve e lo slip è scivolato giù, proprio mentre la telecamera la inquadrava. Il dettaglio piccante non è sfuggito a Ilary Blasi, Alfonso Signorini e a tutto il pubblico in studio...