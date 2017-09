"Grande Fratello Vip", Cecilia "gioca" col reggiseno di Aida in piscina

Mattinata intensa nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Carmen Di Pietro chiede spiegazioni a Simona Izzo , che negli scorsi giorni aveva insinuato cose spiacevoli sul suo ex marito (e padre dei suoi figli Alessandro e Carmelina) Giuseppe Iannoni. Lorenzo cucina, mentre Cecilia, Aida e Ignazio fanno un po' di esercizi ginnici in piscina...

Lunga e accesa discussione, non senza tensioni tra Carmen e Simona, colpevole di aver detto "per scherzare" che qualcuno stava corteggiando il marito di Carmen (da cui la soubrette si è separata pochi mesi prima di entrare al GfVip, ndr). Alla fine, comunque, le due si sono chiarite ed hanno deciso di mettersi alle spalle l'episodio spiacevole.



Mentre lo chef Lorenzo cucina intanto, Cecilia e Aida sono in piscina per un dolce risveglio muscolare prima del pranzo, in compagnia di Ignazio, che mostra loro esercizi ginnici molto difficili da ripetere.



Aida Yespica si professa follemente innamorata del suo nuovo compagno, l'imprenditore Giuseppe Lama (Geppy), che poco prima del pranzo ha fatto volare sulla Casa un aereo per una dedica d'amore: "Peste, ooh! Ora mi vedi? Sono con te, te quiero".