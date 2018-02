Cartoline dalle vacanze: guarda come Iannone ha "acchiappato" Belen

Baci a labbra salate, abbracci, carezze, sfioramenti e palpatine nelle acque di Malè Sud: Belen si avvinghia ad Andrea e lui la stringe a sé sicuro e deciso. Ricordano le cartoline paradisiache delle vacanze con Stefano De Martino o prima ancora con Fabrizio Corona. La Rodriguez che si lascia travolgere dalla passione e lascia che il suo uomo stringa a sé il fisico perfetto della showgirl. Secondo il settimanale Chi la scelta di tornare in un posto incantevole e importante per la vita della Rodriguez ha un significato molto chiaro: la più desiderata dagli italiani ha scelto ufficialmente Andrea come uomo per e della sua vita.



Lato B scoperto e sideboob mozzafiato per Belen che questa volta alle Maldive porta anche il figlio Santiago e la mamma Veronica Cozzani. Passione alle stelle, ma voglia di famiglia per la Rodriguez e Iannone. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta che il pilota ha un grande desiderio: formare una famiglia allargata con Belen, la donna per cui darebbe la vita. E chissà che alle Maldive abbiano iniziato a lavorare a questo progetto...