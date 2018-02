Belen, fuga "romantica" alle Maldive con Andrea e... la mamma

Prima il viaggio di lavoro con la crew a New York, poi la fuga romantica alle Maldive con Andrea Iannone. Belen Rodriguez posta scatti incantevoli che ritraggono non solo una natura incontaminata ma anche un fisico pazzesco sulla sabbia dorata. Potrebbe sembrare una sorta di luna di miele, ma i due piccioncini non sono soli. Con loro anche il figlio di Belen, Santiago e la mamma Veronica Cozzani ...

Il pilota in relax posta scorci panoramici dei suoi muscoli al sole, della villa da sogno davanti al mare cristallino e della compagna in bikini invidiabile. La showgirl oltre alle foto con Santiago che gioca sulla sabbia pubblica gli scatti di Iannone e le cartoline in costume da bagno. Ma la coppia non è la sola a diffondere fotogramma dall'atollo paradisiaco. Con loro c'è anche mamma Veronica.