Belen vola alto a New York, Iannone “canta” in Giappone

“Cercando casa a New York” sussurra Belen Rodriguez mentre sale su un montacarichi diretta in un cantiere ai piani alti della città americana con la sua crew. La showgirl è in trasferta Oltreoceano per una campagna pubblicitaria, ma anche per antri progetti, tra cui forse proprio l'acquisto di un appartamento nella city. A Milano c'è Santiago ad aspettarla, mentre il fidanzato Andrea Iannone è in Giappone.