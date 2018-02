Belen a luci rosse, guarda dove fa scivolare la mano

E' tornata a Milano da qualche ora, ma Belen continua a far vivere il sogno americano ai suoi fan con un video ad alto tasso erotico girato in una stanza d'albergo a New York. Capelli effetto bagnato, olio su tutto il corpo e solo un perizoma e una canottiera a coprire appena le sue grazie. Appoggiata alla parete la showgirl da il via a un mix di pose hot con un'inquadratura sul lato B da mozzare il fiato.