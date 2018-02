Da Belen a Wanda, scatti piccanti al limite della censura

Adora provocare il pubblico con i suoi scatti ad alto tasso erotico. E da un po' non stuzzicava i follower con immagini al limite della censura. Ma da New York dove sta girando una campagna pubblicitaria, Belen Rodriguez posta un'immagine bollente in cui abbassa il maglioncino rosso mettendo in mostra il décolleté prorompente. Da Milano replica Wanda Nara che in un post abbassa il costume rosso restano mezza nuda. Chi fa girare più la testa, la bionda o la mora?