Calendario Pirelli 2018, ecco gli scatti dal backstage

C'era una volta The Cal, il calendario Pirelli che ha fatto la storia. L'edizione 2018 sarà presentata a New York il prossimo 10 novembre, ma intanto arrivano i primi scatti di backstage che raccontano una favola. Quella di Lewis Carroll in “Alice nel paese delle meraviglie” che attraverso l'obiettivo del fotografo Tim Walker assume i connotati di Naomi Campbell, Whoopy Gooldberg, Lupita Nyong’o, la drag queen Ru Raul, il rapper Puff Daddy.