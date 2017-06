Briatore: "Lasciare la Gregoraci mi costerebbe troppo"

Flavio Briatore se ne fa un baffo delle beghe imprenditoriali, figuriamoci del gossip! Dopo i problemi per l'apertura del Twiga in Puglia ha detto: “Vendo tutte le mie attività in Italia, fatevi avanti... Nessun rispetto per chi investe”. L'imprenditore è pronto a ricominciare altrove intanto volta le spalle anche alle voci di crisi matrimoniali. Alla presentazione del suo libro a Milano si fa accompagnare dalla sua Elisabetta Gregoraci, come mostrano le foto di Novella 2000. Confida scherzoso che divorziare gli costerebbe troppo, la Gregoraci nicchia e si butta a capofitto nel lavoro e nella famiglia, con il suo Nathan Falco.



L'altro giorno postando un immagine del figlio la Gregoraci ha scritto: “Auguri Mamme a tutte noi ... Noi che siamo delle guerriere .. noi che facciamo il lavoro più bello del mondo, la mamma . Noi che siamo forti, che non ci arrendiamo mai e siamo da esempio per i nostri figli .. noi che portiamo in grembo la persona più importante della nostra vita .. noi che sappiamo piangere e rialzarci .. noi che sappiamo lottare e difendere la famiglia .. .. MAMMA ..una parola di 5 lettere che contiene tutto L'amore del mondo ...auguri di cuore a tutte voi.. e in particolare a te .. dolce mamma mia”.