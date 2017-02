Elisabetta Gregoraci, nuovo tatuaggio sul collo

Volata a Los Angeles per lavoro, Elisabetta Gregoraci è riuscita a ritagliarsi un po' di tempo libero per vivere la città da turista: prima un giro tra le vetrine di Rodeo Drive, immancabile la passeggiata sulla Walk of fame e poi un balletto all'Universal Studios tra Scooby-Doo e Shagghi Rogers. E come ultimo ricordo un nuovo tatuaggio sul collo che raffigura una croce, un battito e il cuore che rappresentano fede, speranza e amore.

"My new tattoo!! I'm very excited", ha cinguettato la signora Briatore postando il momento in cui le stavano tatuando il collo. Nel video Eli non abbozza neanche un sorriso, ma resiste al fastidio dell'ago senza fiatare. Un tatuaggio piccolo, ma pieno di significato, lo ha spiegato proprio lei ai follower curiosi. Fede, speranza e amore sono un simbolo indelebile per la bella Gregoraci, che proprio di recente ha fatto un pellegrinaggio a Medjugorje con la sorella.



Rientrata da poche ore a Montecarlo, ha riabbracciato il figlio Nathan che nel frattempo è stato in Kenya con il papà Flavio.