Gregoraci-Briatore: crisi "smentita", ma Pasqua da separati

Stanchi del solito gossip che li vogliono perennemente in crisi, Flavio Briatore ha smentito le voci di rottura con Elisabetta Gregoraci attraverso i social: "#monaco #casa #sport #falco va a scuola #flavio tra 1ora gpf1 Bahrein #eli dorme #famiglia buon giorno a tutti... e buon gossip a tutti". Ma la coppia non convince, soprattutto in questi giorni di festa in cui lui è stato sia a Dubai sia nel Bahrein, mentre Eli e Nathan sono volati a Roma.