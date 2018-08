Belen, sexy regina dei mari in bikini

Con Andrea Iannone compare solo in foto di gruppo, mai un selfie di coppia per i due che hanno trascorso la calda estate insieme, ma appaiono un po' freddini. In barca con gli amici siedono tutti allo stesso tavolo e chiacchierano tra risate e musica, ma solo quando la showgirl argentina "prende le distanze" da tutti il clima si surriscalda. Tutto merito delle sue forme strepitose e della potente carica erotica. Uno scorcio di seno con la canottiera appena sollevata, un primo piano sul lato B e una retrospettiva in bikini sulla moto d'acqua fanno centro nello sguardo dei follower che la inondano di complimenti.



E se il calore dei fan è palpabile, sulle storie di Instagram il pilota scrive: "Entra pure, prego, fa come fossi in cuor tuo, siediti, serviti, lo so c'è un po' di disordine e non hai mai visto la testa, lì c'è un casino... ma la metterò a posto".