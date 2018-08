Belen ko a Ibiza, finisce la serata a terra

Serata indiana a Ibiza per Belen , Iannone e tutta la crew. In un clima di festa, tra musica, colori e brindisi i Rodriguez si divertono in famiglia: Jeremias balla, Andrea manda baci alla showgirl argentina mentre ancheggia e Belen con un abitino rosa svolazzante e una sigaretta tra le dita... è "al tappeto".

C'è desiderio di spensieratezza in casa Rodriguez. Le vacanze hanno preso la piega giusta: Iannone e Belen hanno ritrovato la passione e dopo un periodo di assenza, anche papà Gustavo compare sempre più spesso al fianco di mamma Veronica nelle storie social di famiglia. Nulla potrebbe andare meglio. E quindi perché non tuffarsi nel magico clima di una festa indiana? Il pilota mostra le sue doti di ballerino tra movimenti pelvici e simpatiche coreografie che fanno ridere Jeremias, anche lui in pista, Angelo Iannone si diverte con la fidanzata Caterina e l'amico Giacomo. E Belen? Lei si muove a ritmo di musica sdraiata a terra. Ripresa in una clip dal fratello, mette in luce le sue gambe sinuose mentre muove le braccia. E alla domanda "Tutto bene?" risponde di sì alzando il pollice. Poco distante da loro, allo stesso party ci sono pure Stefano De Martino, la fidanzata Gilda e un gruppo di amici.



A casa la festa continua con buon cibo, musica lationoamericana e pallocini colorati per celebrare i 29 anni di Andrea Iannone. "Oggi ne compi 29... Un numero che va oltre tutto e tutti... un numero che ci rappresenta... un numero che ci lega... #happybirthday #maniac", è la dedica social del fratello Angelo.